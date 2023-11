Sci alpino | cancellata la seconda prova a Zermatt-Cervinia | cosa é successo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nonostante i cambi di programma e l’abbassamento della partenza, alla fine gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca cancellando definitivamente lacronometrata in vista delle due discese libere diche inaugureranno questo weekend (sabato 11 e domenica 12 novembre) la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci. Le allarmanti previsioni meteo avevano inizialmente provocato l’abbassamento del cancelletto di partenza (e quindi l’accorciamento del training) da 3.800 a 3.505 metri in corrispondenza con lo start delle competizioni femminili previste settimana prossima. Successivamente è stato anche anticipato di mezz’ora l’inizio della, dalle 11.30 alle 11.00, nel tentativo di evitare il peggioramento delle ...

I 3.600 pasti per i VIP, realizzati sotto la guida dello chef stellato Paolo Griffa , in occasione del Matterhorn Cervino Speed Opening, la Coppa del Mondo dida Zermatt a Cervinia in programma l'11 e il 12 novembre e il fine settimana successivo, saranno preparati anche con ortaggi e materie prime made in vda. Dopo un'attenta selezione da parte ...

E’ stata cancellata per via del maltempo la seconda prova cronometrata della discesa maschile di Zermatt-Cervinia, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino tra gli uomini. Forte nevicata ...La prima neve è arrivata a Santa Caterina Valfurva e il conto alla rovescia per la Coppa Europa di sci alpino è iniziato. La località dell'Alta Valtellina ospiterà infatti tre gare maschili nella ...