Scherma | otto sciabolatrici azzurre presenti nel tabellone principale ad Algeri Grande ritorno di Irene Vecchi

(Di giovedì 9 novembre 2023) La sciabola femminile azzurra comincia dala sua rincorsa alla qualificazione olimpica. In attesa dell’importantissima e delicatissima prova a squadre, oggi si sono tenute le qualificazioni per la gara individuale, che sarà in programma nella giornata di domani. Michhela Battiston, Martina Criscio e Rossella Gregorio erano già qualificate per ilgrazie alla loro posizione nel ranking mondiale. A loro si sono aggiunte poi, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Eloisa Passaro e Chiara Mormile. Sicuramente un rientro fantastico quello di, che non scendeva in pedana da oltre sedici mesi e tornava in gara dopo la maternità. La livornese ha chiuso il proprio girone senza sconfitte, staccando immediatamente il pass per il ...