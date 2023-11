(Di giovedì 9 novembre 2023) Buon inizio per i ragazzi del ct Zanotti. Grande rientro in pedana per la neo mamma Irene VecchiA) - Nella prima giornata del lungo weekend di Coppa del Mondo diad, ...

Buon inizio per i ragazzi del ct Zanotti. Grande rientro in pedana per la neo mamma Irene Vecchi ALGERI (ALGERIA) - Nella prima giornata del lungo weekend di Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri, ...

Scherma: Cdm al via, 68 azzurri in pedana nel fine settimana Agenzia ANSA

Scherma: Cdm sciabola. Ad Algeri 17 azzurri nel tabellone principale Tiscali

PALERMO – Il Palermo torna alla vittoria e sugli schermi torna anche “Rosaenero Web&Tv”. I rosanero, che venivano da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, battono il Brescia e si rilancia ...Penultimo allenamento in pista prima della Coppa del Mondo che comincerà in Nord America per le squadre italiane di CdM e junior di slittino su pista artificiale, impegnate sulla pista lettone di ...