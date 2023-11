Scarcerarlo | subito | Zerocalcare scende in politica | chi vuole libero

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Riecco Ocalan. Riecco Nichi Vendola e Giovanni Russo Spena. Un tuffo nel passato. Nei favolosi anni Novanta. Quando i comunisti- sì, si chiamavano ancora così - erano al governo e si infilarono, per ragioni ideologiche, in un intrigo internazionale molto più grande di loro, mettendo a rischio le relazioni diplomatiche ed economiche del paese. Sono passati 25 anni. E sono ancora loro a chiedere la liberazione di Abdullah Ocalan, fondatore del Partito turco dei lavoratori, esponente della minoranza curda. Con un testimonial di eccellenza: Michele Rech, in arte. La battaglia pro Kurdistan si interseca con il conflitto tra Israele e Hamas. Creando cortocircuiti. La sinistra radicale italiana sta con i curdi. Ma i curdi sono nemici di Erdogan. Ma Erdogan è amico dei palestinesi. E di Hamas. Ma Hamas è alleato con i jihadisti. Ma l'Isis è stato ...