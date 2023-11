Scafati | minaccia la moglie | allontanato dalla casa familiare

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’8 Novembre scorso, a, in provincia di Salerno, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dae del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Quest’ultima è stata richiestaProcura e dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 59enne del luogo. Quest’ultimo ha commesso dei reati di maltrattamenti contro i familiari e i conviventi ed è stato accusato di lesioni aggravate perpetrati nei confronti dellae delle figlie. Il provvedimento cautelare nei confronti dell’uomo diè scaturito a seguito delle denunce/querele presentate dalle vittime. L’indagato, infatti, avrebbe più volteto entrambe e le avrebbe anche ...

L'ulteriore recente chiusura del Punto di Primo Interventoinevitabilmente la pubblica incolumità dei cittadini di, i quali, non sono garantiti in maniera adeguata, neppure dai ...

Un sasso contro il pullman dei tifosi pistoiesi a Scafati LA NAZIONE

Ospedale Scafati, ordinanza sindaco Aliberti: "Asl e Regione ... StileTV

Aveva aggredito l’ex comandante della polizia municipale di Scafati, seminando il panico in via Martiri d’Ungheria, lo scorso febbraio. È stato condannato a 3 anni e 4 mesi ...Per Scafati sarà un Natale d’oro. Aliberti è pronto a lanciare una serie di eventi stanziando circa 250 mila euro ...