Saturino | “Ero in metropolitana a Milano | come si sono chiuse le porte mi sono reso conto Ma una soluzione contro i furti c’è” La proposta del musicista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023)Celani si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale parla di sé e della sua lunga carriera assieme a Jovanotti ma non solo. E parla tanto anche di, la città in cui vive e che ultimamente non trova così rassicurante. Sulla falsariga di quanto raccontato da Corrado Tedeschi, ilspiega di amare sposarsi in bicicletta ma aggiunge: “In città usarla è un problema. Intanto perché è pericoloso, poi perché te la rubano…”. Le cose nonmigliori con lache è sì “comodissima” ma “cii borseggiatori. L’ho provato a mie spese: quest’estate in un secondo mitrovato senza portacarte“. Allorasi sposta Saturnino per ...