Santa Elisabetta della Trinità

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 9 novembre 2023) Elisabeth Catez nacque nel campo militare di Avor presso Bourges in Francia il 18 luglio 1880. In seguito si trasferì con la famiglia prima ad Auxonne e poi a Digione, dove nell’ottobre 1887 rimase orfana di padre.Dotata di un carattere piuttosto duro, volitivo, impetuoso, ardente, estroverso, dovette lavorare a lungo e un poco alla volta per dominarsi o come diceva lei, di “vincersi per amore”. Quel percorso cominciò dalla Prima Comunione, ricevuta il 19 aprile 1891, e proseguì con la Cresima, il 18 giugno successivo.Senza frequentare mai scuole vere e proprie, ebbe i primi rudimenti del sapere, dello scrivere e delle scienze da due istitutrici, con una infarinatura di letteratura. Fin da piccola, inoltre, frequentò il conservatorio di Digione, trovando nella musica una forma di donazione e di preghiera; ottenne anche alcuni premi per le sue esecuzioni al pianoforte.Attratta da ...