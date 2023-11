Sanità | scuola e contrasto alla povertà | ecco cosa si può finanziare con un’imposta sui grandi patrimoni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) di Mikhail Maslennikov, policy advisor di Oxfam Italia “Cautela” e “scelte dolorose”. Le recenti parole del ministro Giancarlo Giorgetti – un “bagno di realtà” in nettocon le roboanti promesse elettorali del centrodestra – danno la misura dello strettissimo spazio fiscale per una legge di Bilancio il cui iter parlamentare, blindato nelle intenzioni del governo, si è appena avviato al Senato. Il nodo delle risorse scarse è noto come il fatto che due terzi della dotazione per la manovra, circa 15,7 miliardi di euro, sono in deficit. Risorse che serviranno a confermare l’esonero contributivo parziale, esclusa la tredicesima, per quasi 14 milioni di lavoratori dipendenti e ala revisione dell’IRPEF. Interventi non strutturali, ma validi per il solo 2024, che necessiteranno, per essere rinnovati, di rifinanziamenti negli anni a venire ...