Samuspina torna sui social e dice la sua dopo l’abbandono ad Amici 23

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Come tutti i fan di23 sapranno,ha deciso di abbandonare il talent. A gran sorpresa, appenapochi giorni dal suo ingresso, il cantante ha fatto la sua scelta con convinzione, spiegando alla sua professoressa Anna Pettinelli, di provare troppo disagio in quanto convinto di avere poco tempo per migliorare nelle cover.ufficiale e del tutto inaspettato,è finalmenteto sui. Su Instagram ha pubblicato un video perché a lui sembrava giusto dire ai fan come si sente. Così ha voluto fare un vero e proprio bilancio di quella che è stata la sua breve ma intensa esperienza all’interno del talent. Vediamo che cosa ha dettoal riguardo.23, ...