Sampdoria | Borini | «Qui subito un grande feeling | siamo con Pirlo»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le parole di Fabio, attaccante della, sui suoi primi mesi con la maglia blucerchiata. I dettagli Fabioha parlato a TeleNord della. PAROLE – «Ne ho parlato anche con mia moglie e con gli amici: mai, in carriera, ci era capitato di trovarci così bene in così poco tempo in un ambiente tutto nuovo. E parlo a tutti i livelli. È successo nellae a Genova, per merito di chi lavora qui, dei tifosi in modalità… inglese e anche delle responsabilità che mi sono state date. Depaoli ha un potenziale alto, mi ha impressionato più di tutti. Ricci verrà fuori. Il mister?tutti con, non è uno spirito di gruppo da telecamere, è reale il nostro».

