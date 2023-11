Salisburgo-Inter | Sommer | “Difesa sicura Abbiamo sfruttato le occasioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’che passa in Austria contro ilporta la firma anche diche è stato bravo a farsi trovare pronto quando c’era da gridare presente. Il portiere svizzero, dopo la vittoria ed i festeggiamenti per il passaggio del turno in Champions League, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime.: “In questa squadra e nel reparto difensivo c’è grande dialogo, sono in ottima forma anche grazie ai miei compagni. Una partita davvero difficile contro un ottimo avversario.avuto pochi spazi di gioco per cui la chiave di lettura giusta è stata difenderci bene e vincere i duelli per poi sfruttare al meglio le pocheavute.lavorato tanto per curare tutti i dettagli e adesso ci godiamo queste belle soddisfazioni. Dobbiamo comunque ...