Salisburgo-Inter equivale a 3 maratone! Sfida irreale in campo

(Di giovedì 9 novembre 2023)(0-1) è unache si è giocata anche sulla corsa. I dati ufficiali della UEFA mettono in luce uno sforzo fisico elevatissimo. TESTA A TESTA –sono due squadre che fanno del controllo delun marchio di fabbrica. E per riuscirci devono fare affidamento a un grande dispendio fisico. Che tuttavia non sempre è tangibile dalle immagini. Ma anche partite all’apparenza bloccate o senza particolari picchi di verticalità possono nascondere uno sforzo atletico fuori dal comune. E la gara di ieri sera è una di queste. Soprattutto per l’, che tocca un record in questa stagione. TRE MARATONE – Già la gara di andata del 24 ottobre aveva vistomacinare chilometri lungo il ...