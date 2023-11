Salisburgo-Inter 0-1 | pagelle | Lautaro Martinez infallibile | uno da 5

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’vince ancora in Champions League e nuovamente con ilper 1-0. Ottavi di finale guadagnati,li porta su calcio di rigore. Un giocatore da insufficienza grave, ledel match. YANN SOMMER 6 – Sempre pronto e anche bravo nel gestire la palla in maniera tranquilla. Parate importanti non ne arrivano, serata di ordinaria amministrazione.– DIFESA YANN BISSECK 6.5 – Tecnicamente non ne sbaglia uno, perfetto e coraggioso! Tira con il sinistro da fuori area, va in profondità ed è sicuro in difesa. Sbaglia solamente nell’ammonizione, troppo impacciato. – dal 46? STEFAN DE VRIJ 6.5 – Come sempre succede in questa stagione non fa rimpiangere chi gioca al suo posto. Impeccabile sia da centrale ...