Salisburgo-Inter 0-1 | nerazzurri agli ottavi di Champions

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Vittoria importantissima per l'di Simone Inzaghi, che batte per 1-0 ile conquista aritmeticamente la qualificazionedi finale diLeague con due turni di anticipo. Decisiva la rete nel finale del subentrato Lautaro Martinez, letale nel trasformare il calcio di rigore conquistato da Barella. Avvio di gara piuttosto cauto dell', che lascia l'iniziativa e gestendo senza particolari difficoltà le offensive avversarie. Ilanciano il primo segnale al 36?, con la bella punizione di Calhanoglu e il colpo di testa di Bastoni che da ottima posizione non riesce però ad inquadrare la porta. Passano appena cinque minuti e l'va ancora vicina al vantaggio, ...