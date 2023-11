Salernitana | Inzaghi | «Qui per aprire un ciclo | pronti a vincere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le parole di Filippo, allenatore della, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo Filippoha parlato nella conferenza stampa in vista di Sassuolo-. PAROLE – «Sono arrivato da poco ma penso di aver capito tante dinamiche in più. Avevamo bisogno di lavorare tanto per recuperare forza fisica e convinzioni. Dal punto di vista mentale ci sono stati passi in avanti, avevo trovato una situazione difficile. Gli applausi post derby ci danno forza e coraggio, a noi tocca rispettare società e tifosi. Come allenatore devo garantire questo e spero che inizino a capire quanto siamo fortunati. Io vorrei rimanere a Salerno tantissimi anni perunvincente, abbiamo un pubblico pazzesco e sappiamo che ci sono club in Emilia ...