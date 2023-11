Sabino Cassese | “Il premier italiano ha più poteri del Presidente degli Stati Uniti”

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Ildel consigliochiede l’elezione diretta per avere più? Ma ne ha di più del. Il nostrooggi ha due talloni d’Achille: la durata del governo e la coesione interna, che è il problema per cui questi cadono”. Il professorè co-autore del libro intervista “Le strutture del potere” (appena uscito per Laterza) in cui Alessandra Sardoni ha raccolto le sue analisi e riflessioni suivisibili e invisibili che governano il nostro Paese. Ne emerge il racconto lucido e accurato di un protagonista della vita pubblica italiana, che ha descritto alcuni dei temi affrontati nel volume durante l’incontro-presentazione nella sede ...

Meno male che sul Foglio di oggi due autorevoli costituzionalisti poco inclini a menare scandalo comee Cesare Mirabelli rimettono le cose al loro posto. "L'accordo - dice- ...

Sabino Cassese: “La riforma va nella direzione giusta ma ora attenzione a non sbandare” La Stampa

Perché volano stracci tra Cassese e il duo Boeri-Poretti su Pnrr e ... Policy Maker

L'ex giudice costituzionale Sabino Cassese dal Corriere a Repubblica per rispondere alle accuse dei due economisti sui risultati del Pnrr in materia di giustizia. Ecco il botta e risposta ...Se si fa questo si scopre che dal 2022 in poi non c’è stato praticamente alcun progresso. Ci stupisce che Sabino Cassese non misuri il successo del Pnrr sulla base dei risultati da questo ...