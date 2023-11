Rubano un’auto e travolgono la proprietaria | due arresti nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 23 marzo scorso rubaronoparcheggiata in una strada di Aversa (Caserta), travolgendo poi durante la fuga ladel veicolo, che stava correndo loro incontro per evitare il furto. Quasi otto mesi dopo, i due autori del fatto, due uomini residenti a Trentola Ducenta con precedenti penali, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. La donna riportò delle escoriazioni, e riuscì a descrivere i due malviventi, così come si sono rivelate importanti le dichiarazioni di testimoni presenti al fatto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private. I due indagati, è emerso, dopo essersi introdotti nell’auto parcheggiata, partirono a tutta velocità ...