Roselline di mele | tanto belle quanto buone Facili e veloci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ledisono il mio cavallo di battaglia quando voglio stupire gli ospiti. Per capirci, sono dei dolcetti davvero scenografici che lasciano sempre a bocca aperta, perché sembrano quasi preparazioni di alta pasticceria, ma in verità sono di una semplicità quasi imbarazzante. Pensate che non serve neppure sbucciare le, basta affettarle finemente, e questa, forse è l’operazione più complessa, giusto per rendervi l’idea della semplicità del tutto. Solitamente, preferisco utilizzare il rotolo di pasta sfoglia pronto per fare più velocemente, ma quando ho tempo, realizzo anche la base. Una volta pronta, dobbiamo avere l’accortezza di stendetela ad uno spessore inferiore ai 3 millimetri. Pochissimi ingredienti, una manualità bassissima, ma una resa incantevole: con questa ricetta, lasceremo tutti di stucco, anche i piccini ...