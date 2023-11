Rome 21K | previsti oltre 2500 runners per la gara del 19 novembre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma – Domenica 192023 torna per tutti gli amanti del running la21K-Ford Mustang Mach-E, l’ormai storica mezza maratona, organizzata da Forhans Team, giunta alla decima edizione. Quest’anno gli organizzatori, di concerto con Roma Capitale, hanno studiato un percorso, particolarmente suggestivo e caro ai podisti, che si snoderà intorno al Villaggio Olimpico, nel cuore del quartiere più ‘sportivo’ della Capitale toccando l’area dell’Acqua Acetosa, del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e dello Stadio Flaminio, ma che attraverserà anche le strade del Centro Storico, passando per Via del Corso, Via del Babuino, Via del Tritone, Via del Teatro Marcello.alla tradizionale distanza di 21,097 km, si potrà correre la 10 km su un percorso veloce e scorrevole che ricalca in parte quello della mezza maratona. Prevista la ...