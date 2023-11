Roma | weekend da bollino nero per la viabilità | sabato manifestazione a piazza del Popolo | domenica il derby

(Di giovedì 9 novembre 2023)darosso a, che nel finesettimana promette di essere paralizzata dal traffico a causa di due eventi concomitanti.11 novembre il Centro sarà interessato da due manifestazioni, a partire da quella del Partito Democratico adel12 novembre invece si preannunciano animi agitati allo Stadio Olimpico: attesi migliaia di tifosi per il-Lazio.11 novembre: due cortei al Centro dalle ore 14, modifiche eDalle 14 alle 18 si terrà adellanazionale del Partito Democratico sui temi “lavoro, salario minimo, sanità e scuola pubblica”. Prevista la ...

... si terranno sabato 15 giugno alla Fiera Milano Live - Rho e venerdì 21 giugno al Rock in. I ...i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo...

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 ... RomaToday

Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 novembre ilmessaggero.it

Weekend da bollino rosso a Roma, che nel finesettimana promette di essere paralizzata dal traffico a causa di due eventi concomitanti. Sabato 11 novembre il Centro sarà interessato da due ...L’infortunio di Zaccagni tiene in ansia la Lazio e Sarri in vista del derby in programma questo weekend prima della sosta L’infortunio ... ma la sua presenza del derby contro la Roma rimane ancora a ...