Roma | un ragazzo denuncia uno stupro dopo la discoteca ad Halloween | «Ho bevuto qualcosa | non ricordo nulla»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Undi 20 anni hato di aver subito una violenza sessualeaver partecipato ad una serata di Muccassassina adnellaQube di via del Portonaccio a. «Stavo bevendo, nonpiù», ha detto il giovane che si è risvegliato seminudo in un parcheggio. Due giorniè andato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pertini. L’ipotesi è che qualcuno gli abbia somministrato la droga dello. I medici hanno attivato il protocollo anti-violenza e hanno effettuato due tamponi per cercare liquido seminale. La polizia ha acquisito la cartella clinica, fa sapere oggi Il Messaggero. La testimone Una testimone oculare ha detto al quotidiano che «Quel ...

... ilinvestito e ucciso a 16 anni sulla via Aurelia il 9 luglio del 2016. Oltre all'...4 dove c'è il velox in direzionee trascinato per parecchi metri. Arriva il commento del legale della ...

Tragedia a Centocelle a Roma, ragazzo di 12 anni precipita dal quinto piano e muore: ipotesi suicidio Corriere Roma

Roma, muore a 12 anni dopo essersi gettato dal balcone di casa a Centocelle Skuola.net

I due uomini le incentivavano a proseguire lanciando in aria e addosso alle ragazzine le banconote con le quali le pagavano, filmando il tutto.osé deve pensare a portare a casa il risultato col minimo storzo (una vittoria o con una sconfitta per un gol di scarto, per mantenere intatta la superiorità nella differenza reti) e questo tende a es ...