Roma stalking | braccialetto elettronico per 66enne

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni dihanno dato esecuzione alla misura del divieto di avvicinamento, con, emessa dal gip dia carico di una donna che ha vessato per anni la compagna del suo ex marito. Il provvedimento si è reso obbligatorio in quanto la donna, un’italiana di 66 anni, ha messo in atto una serie di azioni violente verso l’attuale compagna del suo ex marito, responsabile per lei della fine del suo matrimonio. La vicenda ha avuto inizio nel dicembre del 2021: lasi è appostata sotto l’abitazione della vittima, attendendola al suo rientro a casa e minacciando di picchiarla. Condotte, tra cui quella di arrivare ad aspettare la vittima sul pianerottolo di casa, continuate quotidianamente. Sono stati gli stessi vicini, ...