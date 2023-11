Roma | Mourinho | “Ko orribile | i miei calciatori poco professionali”

Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Uno solo non meritava di perdere…”: il tecnico giallorosso ha parlato dopo la brutta sconfitta contro lo Slavia Praga. E il derby si avvicina: “Non penso ci saranno conseguenze” “Cosa è mancato? Tutto!”. A Praga s’è il visto il “niente” della, a pochi giorni di un derby che secondo Joséperò non vivrà delle conseguenze del ko rimediato in Europa League: “Domenica è una cosa a parte. Mi piace sempre isolare le cose, quando hai giocatori in una situazione difficile cerchi di pensare alla prossima partita come abbiamo fatto con Dybala e Cristante, ma non significa che questa partita non fosse importante. Abbiamo fatto una partita, meritiamo il peso della sconfitta”. Joséha parlato dopo il ko in Europa League (Ansa Foto) – Notizie.comLaè crollata nella ripresa contro ...