Roma | Mourinho accende il derby con Sarri | che risposta!

ha accelerato nelle ultime settimane, lamentandosi dopo Inter -e attaccando la Lega di Serie A - che ha risposto con un comunicato - prima di- Lecce di domenica scorsa. Ora si ...

Mourinho ha fatto guadagnare 70 milioni alla Roma: ecco perché Corriere dello Sport

Pazza Roma. Sotto di una rete fino al 90', la squadra di Mourinho ribalta il match in pieno recupero col pareggio di Azmoun e il gol decisivo di ... La classifica non è in linea con le aspettative di ...La sfida tra lo Slavia Praga e la Roma di José Mourinho si giocherà alla Fortuna Arena di Praga e il fischio d'inizio sarà giovedì 9 novembre alle ore 18:45. L'incontro sarà visibile in diretta Sky ...