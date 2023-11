Roma ko a Praga | lo Slavia vince 2-0 e aggancia i giallorossi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per la squadra di Mourinho si complica la strada per il primo posto del girone in Europa League(REPUBBLICA CECA) - All'Eden Arena laperde 2-0 contro lonella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Le reti di Jurecka e Masopust permettono alla squadra di Trpis

Prima sconfitta in Europa per ladi Mourinho, battuta 2 - 0 dallo Slaviache ora è primo nel girone. Il passaggio del turno è dunque rimandato e i tifosi giallorossi hanno espresso sui social la loro delusione per la ...

Europa League: Slavia Praga-Roma 2-0, qualificazione ancora da conquistare - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, a Praga arriva il 1° ko. Qualificazione rimandata: lo Slavia vince 2-0 ed è primo La Gazzetta dello Sport

Dopo tre vittorie per la Roma arriva oggi 9 novembre la prima sconfitta del gruppo G di Europa League. I giallorossi perdono 2-0 alla Eden Arena di Praga contro lo Slavia, per i gol nella ripresa di J ...I risultati di Roma e Fiorentina nelle coppe: In Europa League: Slavia Praga-Roma 2-0 reti di Jurecka e Masopust. La Roma perde il primato nel gruppo In Conference League Cukaricki-Fiorentina 0-1 Nzo ...