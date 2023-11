Roma | i cittadini pagano più tasse di tutti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ini sono i più tartassati d’Italia. Tra Irpef e addizionale, la Capitale stacca Milano e le altre città del nostro Paese. Idel Lazio e in particolare ini nel 2024 sono protagonisti involontari di un record: pagheranno 340 euro in più rispetto alla media nazionale. Lo studio della Cgile Lazio, che anche per questo ha indetto lo sciopero generale regionale il 17 novembre insieme alla Uil, analizza gli effetti del mancato rifinanziamento del fondo tagliada parte della Regione. La Cgil accusa la Regione di essersi rimangiata 300 milioni per tagliare i tributi. L'articolo proviene da Italia Sera.