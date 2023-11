Roma | auto ariete contro l’Atm | ma il colpo in banca fallisce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023) È l’1.30 della notte fra martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023 quando al 112 arrivano decine di chiamate da parte dei residenti del quartiere Africano, a. Le persone hanno sentito un forte boato, avvertito chiaramente dai residenti di piazza Santa Emerenziana, via Tripoli, viale Libia e viale Eritrea. Già, perché una banda di ladri ha usato un’comee l’hanno lanciata a tutta velocitàun Atm delladel Fucino. Ma ilnon è andato a buon fine., rapina a mano armata all’ufficio postale: ‘pulita’ cassaforte e ATM Ladri hanno tentato di portare via il bancomat. La banda è arrivata sul posto con duemobili: la prima, usata come, si è schiantatala vetrata, mentre la ...