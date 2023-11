Rocca al Forum Adnkronos | dalla Sanità a Expo 2030 | le risposte del governatore del Lazio

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 9 novembre 2023) () –all'2023, passando per occupazioni abusive, case Ater Pnrr e Formula E. Il presidente della RegioneFrancescoha risposto alle domande su questi e altri temi, ospite oggi alpresso il Palazzo dell'Informazione. Ilha poi annunciato in anteprima l'arrivo del bonus psicologico per i pazienti oncologici della Regione. "Nessun taglio dei posti letto tra le novità del nuovo piano sanitario regionale", assicura, sottolineando che il piano 2024-26 sarà presentato "a breve" e già "la prossima settimana incontreremo le organizzazioni sindacali e quella dei medici". "Casomai aumentiamo i posti letto – sottolinea– Saliranno ...