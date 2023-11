Robot scambia un operaio per una scatola e lo schiaccia | terribile tragedia in fabbrica

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Sono molti i film distopici di fantascienza dove i, intelligenze artificiali costruite dagli uomini, assumono una loro coscienza fino a sopraffare la stessa razza umana. In questo caso che si è verificato in Corea del Sud non si può parlare di ribellione androide, ma ha acceso i riflettori sulla pericolosità deiin determinate circostanze soprattutto nel mondo del lavoro. E così in Corea del Sud unhato unper unadi verdure, lo ha afferrato come se fosse una lattina e lo ha stritolato. Per l’uomo, un 40enne, non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’incidente mortale inSecondo la ricostruzione l’stava ispezionando il sensore di una macchina all’interno ...

Unun umano per un pacco, lo schiaccia e lo uccide. Tutto è avvenuto in Corea del Sud. Ma siamo davvero sicuri che non dobbiamo preoccuparci per i nuovi sviluppi della robotica e dell'...

Un robot scambia un uomo per un pacco e lo schiaccia AGI - Agenzia Italia

Corea del Sud, robot scambia un uomo per una scatola e lo schiaccia RaiNews

Foto d'archivio La vittima sarebbe stata scambiata per una scatola di verdura e spinta su un nastro trasportatore In Corea del Sud un uomo è stato schiacciato e ucciso da un robot che stava… Leggi ...Un uomo è stato schiacciato e ucciso da un robot in Corea del Sud dopo che non era riuscito a distinguerlo dalle scatole di cibo che stava maneggiando.