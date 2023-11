Rischio interferenze russe e non solo in Usa2024 Report Microsoft

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) È altamente probabile che Russia, Iran e Cina si impegnino in nuovi e sofisticati sforzi di influenza e interferenza in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 e di altre elezioni cruciali in tutto il mondo. A lanciare l’allarme è l’azienda statunitense, e in particolare il suo Threat Analysis Center (Mtac), che ha pubblicato unspecifico sulla questione. Le previsioni riportate all’interno del documento dicono che tutti e tre i Paesi cercheranno di plasmare gli esiti geopolitici a loro favore in mezzo ai principali conflitti regionali, anche se la Russia rimane a tutti gli effetti la minaccia più concreta. Le elezioni presidenziali del 2024 vengono definite come le prime in cui “più attori autoritari potrebbero tentare simultaneamente di interferire e influenzare l’esito di un’elezione”. L’altissimo interesse ...