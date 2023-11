Riscaldamenti | i consigli per risparmiare durante l’inverno

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) In tutta Italia si stanno via via riaccendendo i termosifoni: si tratta di un periodo dell’anno assolutamente cruciale e la lente di ingrandimento è puntata proprio sull’andamento dei consumi per il prossimo inverno. Considerando che il consumo invernale del gas rappresenta il 75% circa del consumo annuo1, una famiglia media2 in Italia potrebbe infatti spendere circa 250€ al mese per i riscaldamenti, per un totale di oltre 1.200€ considerando i mesi da novembre a marzo. A fare il punto è Selectra. Selectra sottolinea che il costo del gas sul mercato all’ingrosso italiano (PSV) a ottobre 2023 è aumentato del 20% circa (da 0,40 €/Smc a settembre a 0,46 €/Smc): un prezzo più alto rispetto agli ultimi mesi, ma comunque molto inferiore allo 0,84 €/Smc applicato a ottobre dello scorso anno. Tra l’altro anche il prezzo della luce è salito, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è passato da 116 ...