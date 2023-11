Rinviato il distacco dei sostegni vitali per la piccola Indi

Leggi su agi

(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - È Gregory, ricoverata a Nottingham. Lo annuncia su X il legale della famiglia, Simone Pillon, spiegando che domani alle 12.00 "ci sarà un'udienza in Court of Appeal". Nel frattempo sono state "attivate dall'Italia le procedure ex artt. 9 e 32 della Convenzione dell'Aja. I genitori di- scrive Pillon - ancora ringraziano di cuore l'Italia per quello che sta facendo. La speranza divampa". Il nuovo rinvio, chiarisce Pro Vita & Famiglia in una nota, "è stato possibile poiche' e' stata attivata la procedura dell'articolo 9, ovvero il giudice competente italiano si è messo in contatto con il giudice competente inglese e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Italia ha scritto al Ministero della Giustizia britannico come previsto dall'art 32 sempre della Convenzione dell'Aia del 1996".