Riforme | Parrini Pd | ' basito da parole Casellati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Restoper ledella ministrasulle presunte contraddizioni del Pd in materia diistituzionali. Debbo con molto rispetto invitarla a non mettere in circolazione falsità sugli effetti della sua proposta. Credo che sia una sua precisa responsabilità istituzionale impegnarsi affinché il cammino parlamentare del provvedimento non cominci all'insegna delle bugie". Lo dice il senatore del Pd Dario, vice presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. "Stiamo ai fatti. La realtà è molto semplice. Come ha già fatto osservare il novanta per cento dei costituzionalisti, la combinazione tra la previsione dell'elezione diretta del premier e il modo in cui viene riscritto l'articolo 94 della Costituzione liquida la forma di ...