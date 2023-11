Riforme | il premierato parte dal Senato e non dalla Camera | opposizioni furiose

La riforma costituzionale che introduce ilallitaliana - INFOGRAFICA Ultimo Aggiornamento Migranti, i due centri italiani in Albania Ultimo Aggiornamento, l'iter di una riforma ...

Riforma premierato, Meloni sceglie di partire al Senato per controllare la Lega Corriere della Sera

Riforme, il premierato parte dal Senato: opposizioni furiose TGCOM

La ministra per le Riforme: c'è la pretesa che io scriva una riforma sotto dettatura delle opposizioni, questo non può andare. Non è stato toccato ...Partirà dal Senato la discussione sulla riforma del premierato. E non a caso. Il cambiamento rispetto alla prima scelta che puntava a Montecitorio, sarebbe stato deciso lunedì sera e dietro ci sarebbe ...