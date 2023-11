(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “Le parole del sottosegretariosu una leggeche preveda un premio di maggioranza al 55% per chi ottiene almeno il 30% dei voti sono letteralmente inquietanti. Uno scenario del genere sarebbe devastante per la nostra democrazia. Quello che arriva da Palazzo Chigi è un segnale gravissimo”. Lo afferma l'ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del M5S Roberto

Lo dice l'esponente M5S ed ex presidente della Camera Roberto, intervistato da Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Riforme: Fico, 'inquietante Fazzolari su l.elettorale' Il Dubbio

Riforme: Fico (M5S), 'premierato ecatombe del nostro Parlamento' Il Dubbio

La riforma delle intercettazioni “è uno scandalo”, mentre ... Ma non solo: “Non vorrei che questa obiezione fosse una foglia di fico per un ‘liberi tutti’. Senza l'abuso d'ufficio non sarebbe reato il ...La presidente del consiglio Giorgia Meloni non ha dubbi e rilancia: il premierato è la madre di tutte le riforme ...