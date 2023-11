Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) Alessandro, deputato di Forza Italia, in esclusiva ai nostri microfoni: “Sono cose che succedono. In futuro ipartiranno dalla Camera”. Tra i parlamentari della Camera, si prova a gettare acqua sul fuoco. Il fatto che lepartano dal, non è forse normale o da programma, ma comunque non toglie legittimità ad uno dei due rami del Parlamento. Ne è convinto anche il deputato di Forza Italia Alessandro. Lo abbiamo sentito in esclusiva per Notizie.com. Alessandroin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaOnorevole, c’è il tema che lepartiranno dal. Questo non è quello che voi vi ...