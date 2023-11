Riforme | Casellati | ' no scelta politica su avvio al Senato | polemica pretestuosa'

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Quella di avviare all'iter parlamentare della riforma del premierato "non è una, non ci sono retroscena. Si è scelto ilperché evidentemente meno affollato rispetto alla Camera, mi sembra" una": la Camera e ilhanno "identiche funzioni, che differenza c'è? Francamente non lo capisco". "Il dibattito verrà preservato in un ramo e nell'altro" del Parlamento. Lo ha detto la ministra per leMaria Elisabetta Albertiospite di Tg2 Post.

'Per la ministracon questo progetto di riforma istituzionale non vengono toccate le prerogative del capo ... si è scagliato contro l'ex presidente del Senato e attuale ministra per le...

Riforme, il governo accelera. Casellati: “Prima lettura entro 2 mesi” Il Fatto Quotidiano

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Il governo lunedì si è riunito in un Cdm straordinario, mostrando sensibilità verso questo caso" della piccola Indi, che "spero si risolva positivamente con la sentenza d'a ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “Sulla soglia per accedere al premio del 55% dei seggi in Parlamento, il sottosegretario Fazzolari si produce in un'affermazione che se non ci fosse da piangere farebbe ride ...