Ricercato per terrorismo in Algeria | preso in metro a Milano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gli agenti della Polizia dihanno arrestato un algerino di 37 anni su mandato di cattura internazionale per associazione terroristica. L'uomo è stato fermato per un controllo durante i servizi predisposti dal questore Giuseppe Petronzi sullepolitane, ma - spiega la Questura - si è mostrato aggressivo e gridando "Allah Akbar" ha cercato di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri. I poliziotti della Digos hanno scoperto che l'uomo, sconosciuto alle forze di polizia italiane, erainperché ritenuto appartenente alle milizie dello Stato Islamico.

