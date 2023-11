Ricerca scientifica | i pontini Recine e Ciaurelli in udienza al Parlamento Europeo a Bruxelles

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Alessandro, fondatore e Ceo di VITA365, e Stefano, direttore dell’EquipeVITA365, sono stati invitati presso il, a, per relazionare sulle attività che VITA365 sta conducendo con importantissimi risultati nel mondo. E’ la prima volta che accade nella sede istituzionale europea un evento di questo tipo. L’appuntamento è fissato per il 28 novembre alle 12.15. La notizia, rilanciata da Ansa Europa, AskaNews, EuropaToday, TotaleEU, anticiperà la diretta dell’evento, che sarà trasmesso in esclusiva sul canale ufficiale dell’Euroe sulla pagina Facebook di VITA365.