Riabbracciare Parigi | la recensione | ricucire gli strappi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ladi, il film di Alice Winocour che rielabora il dramma degli attentati del 2015 a. Ricomporre la memoria, suturare le ferite, ridefinire i contorni e ricostruire le identità perdute. È lo sforzo coraggioso e lucido di Alice Winocour, come leggerete in questadi, regista francese che prova a raccontare gli attentati del 2015 acon un dramma esistenziale, che se da un lato fa leva sul concetto di stress post traumatico, dall'altro ruba a piene mani da un cinema fatto di visioni, cortocircuiti e disconnessioni. Un film di fantasmi e brandelli di ricordi che si agitano come schegge impazzite nella mente dei sopravvissuti, solo l'ultimo di una serie di racconti che, …