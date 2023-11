Rennes-Panathinaikos | che papera di Brignoli | l’errore del portiere VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Se vi foste chiesti come fosse andata la carriera del celebre Alberto, sappiate che ora gioca per il. Marcatore al 95? di un celebre Benevento-Milan su colpo di testa: quel gol valse alla sua squadra il primo punto nella stagione di Serie A 2017/2018., dopo due stagioni passate all’Empoli, è volato in Grecia per vestire la maglia del, di cui difende i pali dal 2021. La squadra greca nella stagione corrente si è qualificata ai gironi di Europa League. Nell’odierna sfida con il, ilitaliano si è reso protagonista di unache ha regalato il vantaggio alla squadra di casa al 9?. Ecco il: SportFace.