Renica sul Napoli | come mai certi errori non si vedevano prima

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Alessandro, amato ex libero deldi Maradona, è tornato sul pareggio di Champions contro l’Union Berlino. L’ex calciatore partenopeo ha rilasciato un’intervista a “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss. Ha voluto toccare diversi argomenti. E’ andato dall’analisi del goal preso contro i tedeschi aglivisti finora. In parte ha scagionato mister Garcia dando qualche responsabilità anche ai calciatori. Ecco le sue parole.sul goal preso in contropiede “La colpa del goal preso non è di Garcia, che può farci l’allenatore se non hanno fatto le marcature preventive. Sono i calciatori che devono sapere cosa fare in campo, io a miei tempi richiamavo l’ordine quando c’era qualcosa che non andasse. Il problema aè generale, è di tutta la squadra e ...