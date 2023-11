Regionali Sardegna | Todde | pronti ad offrire alternativa alla destra

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 novembre 2023) caption id="attachment 351016" align="alignleft" width="300" Alessandra/caption"Sono emozionata e veramente orgogliosa di essere qui con tutte e tutti voi. Abbiamo necessità di costruire assieme la migliore proposta possibile per permettere ai sardi di spazzare via la peggior giunta regionale che laha avuto negli ultimi anni". Lo ha detto Alessandra, candidatapresidenza dellaper il campo progressista, incontrando nella sede del Pd tutte le liste che compongono il "Campo largo" a sostegno della sua candidatura.Assenti i Progressisti, Liberu e +Europa, che per ora non convergono sulla vice presidente del M5s. "Non ho mai creduto nelle donne e negli uomini soli al comando e non comincerò oggi. Siamo una squadra e lavoreremo da squadra, nel solco dell`unità e della ...