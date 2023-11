Reggia di Caserta celebra Terrae Motus per i 43 anni del sisma

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadiresterà aperta in via straordinaria il 23 novembre, che cade di martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale), nel 43/oversario del terremoto dell’Irpinia, perre la collezione, ispirata ale donata dal gallerista Lucio Amelio alla. Gli Appartamenti reali dellaresteranno dunque aperti fino alle 23.15, con visite di approfondimento gratuite. L’iniziativa, prevista nel Piano di Valorizzazione 2023, “ha l’obiettivo – spiega una nota della Direzione generale del Museo – di tenere viva la memoria della tragedia del terremoto del 23 novembre 1980 che scosse parte del Sud Italia, provocando morte e distruzione. Causò circa 280.000 sfollati, 9000 ...

Terrae Motus e la sua forza generatrice. Il 23 novembre la Reggia di Caserta dedica una giornata alla grande collezione di arte contemporanea donata da di ...