Reazione a Catena 9 novembre 2023 | gli Ultravioletta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 9. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni gli, tre amici che, dalla Puglia e da Avellino, si sono trasferiti a Torino per lavoro. Gli– Federico, Nunzia e Donatella, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 29.750 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi ai 497 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce ...

... lo storico volto del programma Flavio Insinna, l'attuale conduttore di '' Marco Liorni e Gabriele Corsi. Ma per quest'ultimo la strada è sbarrata dal contratto con Discovery fino ...

Ultravioletta, "praticamente un caz***o": Reazione a catena, finale choc Liberoquotidiano.it

A "Reazione a catena" Laura, Roberta e Doriana, tre impiegate del ... Il Notiziario

l’attuale conduttore di Reazione a Catena, che va in onda sempre su Rai 1. Il palinsesto dei principali canali Rai è stato rinnovato da circa due mesi, ma i suoi risultati in termini di ascolti sono ...Gioca insieme a noi e prova ad indovinare le parole giuste per risolvere l'ultima catena. Immagini choc: automobilista spara e uccide due ambientalisti che bloccano la strada La prof corre per sedare ...