Real Madrid gioie e dolori | Valverde rinnova | Kepa salterà il Napoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Prosegue la campagna di prolungamenti dei Blancos: l'uruguaiano si aggiunge a Camavinga, Rodrygo e Vinicius. Per il portiere spagnolo lesione all'adduttore: contro ilin Champions spazio a Lunin

L'obiettivo del club rimane quello di poter riavere il suo attaccante principe per la gara esterna di Champions League contro ildel 29 novembre. Resta qualche speranza di poter contare ...

L’agente di Gareth Bale: “Gli manca il Real Madrid” ItaSportPress

Tegola per il Real Madrid nel prepartita della sfida di Champions League contro il Braga di ieri sera. Nel riscaldamento si è fermato il portiere Kepa Arizzabalaga, che non ha potuto partecipare al ...Acquistato nel 2016 dal Peñarol per circa 5 milioni di euro, Federico Valverde è l’ennesimo colpo da 90 messo a segno dal Real Madrid. I Blancos hanno saputo valorizzare il giocatore al massimo e ...