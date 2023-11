Re Carlo e lo sfogo contro William | “Ecco cosa sono stato obbligato a fare”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tra ree il principenon è sempre rosa e fiori come si pensa a vederli pubblicamente. Nonostante i due appaiono in completa sintonia, in realtà, tra il padre e il suo primogenito ci sarebbero delle incomprensioni che vanno avanti da parecchi anni e tirano in ballo addirittura Lady Diana. Se il rapporto tra Harry e reè totalmente rotto e quasi difficilmente si sanerà in futuro, quello con il principenon è così disteso come può sembrare nelle uscite pubbliche. Tra padre e figlio, infatti, cialcune discussioni, che purtroppo logorano ogni volta di più il loro rapporto e tirano spesso in ballo anche Lady Diana e la regina Camilla.qual èl’ultimodel sovrano nei confronti di suo figlio. Lo ...