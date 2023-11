Re Carlo annuncia un disegno di legge del governo britannico contro la Superlega e non solo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Da panem et circenses a calcio e corona. In Gran Bretagna, complice l’incredibile mole di denaro mossa dalla Premier League, ormai il pallone è diventato un tema centrale anche nella politica. E così ReIII nel suo primo King’s Speech, il discorso a Camere riunite che inaugura l’anno parlamentare e che elenca il programma delin carica, hato anche undidell’esecutivola. Il progetto, nato e morto nel giro di 48 ore nell’aprile 2021, era stato portato avanti da 12 top club europei, con in testa Real Madrid, Juventus e Barcellona. Per l’Italia avevano aderito anche Inter e Milan, per l’Inghilterra sei squadre (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal), le ...