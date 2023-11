Razzia di gioielli in appartamento | aprono la porta per fuggire ma trovano i carabinieri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Bergamo. Hanno forzato ladi unin via Borgo Palazzo e fattodi monili d’oro, bracciali, anelli. Non hanno però fatto i conti con un vicino di casa, che quando li ha visti dallo spioncino ha immediatamente allertato il 112. Quando i ladri – un minore di 16 anni e due ragazze di 24 e 27 anni, con base in un campo rom di Milano – stavano percon il bottino, sono stati colti in flagrante daidi Bergamo appostati sulle scale. È successo mercoledì (8 novembre) verso le 10.30-11 del mattino. I tre sono stati arrestati e sono in attesa dell’interrogatorio di convalida. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.