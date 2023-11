La donna ha riportato lievi lesioni ed ematomi, successivamente è stata ricoverata all'ospedale di Pisa

Rapina la nonna e scappa con la fidanzata - Pisa LA NAZIONE

Rapina la nonna in casa e scappa insieme alla fidanzata PisaToday

Potenziamento dei controlli e dei servizi di prevenzione nelle zone centrali della città, dove è maggiore l’afflusso di cittadini e turisti, per contrastare i reati predatori e aumentare il livello di ...Ha fatto irruzione in un bar tabaccheria di Morbegno impugnando una pistola e intimando agli esercenti di consegnargli il denaro. Poi, visto che i presenti non si sono fatti intimorire è fuggito. Seco ...